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18.04.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Geleceğe dair!

Lüks marka danışmanı Özlem Güsar, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney’le gerçekleştirdiği sohbette, gündeme dair öngörülerde bulundu

Geleceğe dair!
LALE DANIŞMAN

Oggusto’nun kurucusu ve lüks marka danışmanı Özlem Güsar, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney’i ağırladı.

Güsar, hayaller devam ettikçe lüksün süreceğini belirtirken, “Virüs savaşını kazanan Çin’de ‘İntikam Alışverişi’ olarak tanımlanan bir akım başladı. İnsanlar, dünyaca ünlü markaları güvenilir bulup, tercihlerini bu yönde yapacak. Moda haftalarının ise geleceği soru işareti… Onun dışında, ‘Kadınlar en zor savaşta bile kırmızı ruj bulur’ düşüncesiyle makyaj dünyasında düşüş yaşanacağını sanmıyorum” dedi. Bir hayalini de dile getiren iş insanı, “Çiftçilerin, doktorlardan daha çok kazanacağı bir dünyada yaşamak istiyorum” diye ekledi.

Geleceğe dair



Öney ise, sürdürebilirliğin önemine dikkat çekip, e-ticaret’e hızlı bir geçiş yapılacağını ifade ederek, “Dünyada resetleme ve yeni sisteme geçiş var. Otomotiv ile saat üreticilerinde de radikal değişikliklere tanık olacağız. Öte yandan evimizde geçirdiğimiz süreyle, konfor alanımızı genişletip dekorasyona ağırlık verilecek diye düşünüyorum” öngörüsünde bulundu.

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