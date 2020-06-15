Gençliğim Eyvah dizisi konusu nedir? - Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kim kimdir?

Gençliğim Eyvah dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kahkaha tufanı olması beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...



GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan’ın mahalleye gelişi; Arif’in de Zekeriya’nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra’ya aşık olur. Ancak Azra, Arif’in oğlu Ahmet’le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?









GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI

CENGİZ BOZKURT KİMDİR?

Cengiz Bozkurt, 24 Aralık 1965 yılında Nevşehir Gülyazı'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okulunu bıraktı. İngiltere'ye gitti. 14 yılık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgahtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeniyle, Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı. İngiltere'de Goldsmiths University of London'da “Medya ve İletişim” bölümünde yaparak 1996 da mezun oldu. Bu bölümde, Televizyon, sinema ve iletişim okudu.

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 yılında Konya Cihanbeyli’de dünyaya gelmiştir. Ankara İnönü Lisesini bitirdikten sonra ODTÜ Fizik Bölümü’nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.

Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Memet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan, 6 Eylül 1994’te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde tamamlamıştır.

Elif Doğan ilk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşamış, daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştır. (Devamı için tıklayın)

Ekin Mert Daymaz: 2 Aralık 1990 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı’dır. Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.









EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır. (Devamı için tıklayın)

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

Erdem Kaynarca, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü de bitirmiştir. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda oynamıştır. (Devamı için tıklayın)

Dizinin diğer oyuncuları:

Günay Karacaoğlu

Ulviye Karaca

Burak Tozkoparan

Bahar Süer

Kemal Uçar

İpek Çiçek

Ecem Atalay

Beyti Engin