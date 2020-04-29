Gigi Hadid hamile mi, kaç yaşında? Gigi Hadid sevgilisi kim, kardeşleri kimdir?

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in hamile olduğu iddiası magazin gündeminde konuşuluyor. Hadid'in hamile olduğu iddiaları gündeme gelince sevgilisinin kim olduğu, kaç aylık hamile olduğu ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Gigi Hadid hamile mi, sevgilisi kim? Gigi Hadid Kaç yaşında? İşte detaylar...

GIGI HADID HAMİLE Mİ?

Gigi Hadid- Zayn Malik çiftinenin bebek beklediği iddia edildi. Hadid'in 20 haftalık hamile olduğu iddia ediliyor.

Gigi Hadid

Gigi Hadid 23 Nisan 1995 tarihinde doğdu. Amerikalı model ve oyuncu.Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır.Gigi'nin iki küçük kardeşi vardır: kız kardeşi, Bella ve erkek kardeşi, Anwar'dır.Gigi'nin baba tarafından 2 üvey ablası- Marielle ve Alana vardır.Kardeşi Bella da kendisi gibi mankenlik yapıyor.Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldılar ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen,14 Grammy ödülü kazanmış David Foster'la evlendi.Gigi 2013 yılında 18 yaşında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve rekabetçi bir at binicisi olmuştur.

KARİYERİ

Gigi henüz iki yaşındayken ünlü Guess şirketinin "Baby Guess" reklamına çekildi ve mankenlik kariyeri başladı.Küçük yaşlarında Guess'de fotoğraf çekimleri yaptıran Gigi birkaç yıl kariyerine ara verdi ve 2011 yılında geri dönüşüm yaparak IMG Models ajansı ile çalışmaya başladı.2012 yılından yeniden Guess markasının yüzü seçildi. Şubat 2014'te New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı ve Desigual markasının gösterisini yaptı.Temmuz 2014'te Tom Ford markasının çekimlerinde olan Hadid 2015 yılında Pirelli takviminde çekildi. Ocak 2015 yılında, o Maybelline markasının elçisi oldu.Hadid VMAN, Elle, Grazia, Cleo, Vogue, Sports, Illustrated, Paper magazine ve Schön! Magazine gibi dergilerde yer aldı.Ocak 2015'te Maybelline'in marka elçisi olmuştur. Mayıs 2015'te Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier and Max Mara defilelerinde boy gösteren Hadid, aynı yılın Ağustos ayında yayınlanan Calvin Harris'in ''How Deep Is Your Love'' klibinde oynamıştır. Kasım 2015'te yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Victoria's Secret Fashion Show podyumunda ilk kez yürümüştür.

Zayn Malik

Zain Javadd Malik veya bilinen adıyla Zayn Malik,12 Ocak 1993 tarihinde doğdu. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk'ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştır. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü 'Mind Of Mine'ı yayınlamıştır. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştur.

Zayn Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü. İlk okulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitti.