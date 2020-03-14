MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı
14.03.2020 - 11:48 |

Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı

ABD’li ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Ben Hayatta Kalacağım) eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntüleri paylaşarak, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

Birçok kişi, aynı şarkı eşliğinde ellerini yıkarken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınlanan ve hit olan şarkısı 'I Will Survive' eşiliğinde, koronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadığı kısa görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü. ‘I Will Survive Challenge’ adı altında kullanıcılar da Gaynor gibi, aynı şarkı eşliğinde ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsle savaşmak için yayınladığı koruyucu önlemlerin ilk sırasında mümkün olduğunca sık ellerin yıkanması bulunuyor. DHA

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Arkadaşlar biz boşanmadık ve her şey gayet yolunda"

"Arkadaşlar biz boşanmadık ve her şey gayet yolunda"

Ali Sayar'ın corona virüsü önlemi

Ali Sayar'ın corona virüsü önlemi

‘Yeni sultan demeleri büyük gurur’

‘Yeni sultan demeleri büyük gurur’

Yeni koleksiyon

Yeni koleksiyon

Sıradaki Haber