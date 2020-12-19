Gökhan Göz'den Gülşah Saraçoğlu açıklaması

Sevdiklerine yeni yıl hediyesi bakan Gökhan Göz, ''Maskesiz çekin bari'' diyerek, taktığı iki maskeyi de çıkartıp gazetecilere poz verdi.

Göz, "Bugün bir aile yemeğimiz var, o yüzden malum yeni yıl yaklaşmışken hediye almaya geldim. Onun dışında iş toplantılarımız yoğun geçiyor " dedi.

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nun sosyal medyada hakaret dolu mesajlar yazması hatırlatılan Göz,” Arkadaşlar geçmişte yaşanmış bir olay. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Kendisine hiçbir kinim yok. Sosyal medyada açıklama yaptım zaten” ifadelerini kullandı.

Öte yandan iş insanı Gökhan Göz'ün, son model spor arabası dikkatlerden kaçmadı.