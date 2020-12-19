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19.12.2020 - 12:04 |

Gökhan Göz'den Gülşah Saraçoğlu açıklaması

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikteliği sona eren iş insanı Gökhan Göz, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Gökhan Göz'den Gülşah Saraçoğlu açıklaması
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Sevdiklerine yeni yıl hediyesi bakan Gökhan Göz, ''Maskesiz çekin bari'' diyerek, taktığı iki maskeyi de çıkartıp gazetecilere poz verdi.

Göz, "Bugün bir aile yemeğimiz var, o yüzden malum yeni yıl yaklaşmışken hediye almaya geldim. Onun dışında iş toplantılarımız yoğun geçiyor " dedi.

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nun sosyal medyada hakaret dolu mesajlar yazması hatırlatılan Göz,” Arkadaşlar geçmişte yaşanmış bir olay. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Kendisine hiçbir kinim yok. Sosyal medyada açıklama yaptım zaten” ifadelerini kullandı.

Öte yandan iş insanı Gökhan Göz'ün, son model spor arabası dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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