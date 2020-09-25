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25.09.2020 - 12:45 |

Gökhan Tepe'den aile pozu

Geçtiğimiz aralık ayında oğlu Denizhan'ı kucağına alarak ilk kez babalık sevinci yaşayan şarkıcı Gökhan Tepe, aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Gökhan Tepe'den aile pozu
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Şarkıcı Gökhan Tepe, 2016 yılında Aylin Özer ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Denizhan ise 2019'da dünyaya geldi. 

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Tepe, önceki gün Instagram hesabından mutlu aile pozlarını yayınladı. 42 yaşındaki şarkıcı, oğlu ve eşi ile çekildiği karesini "Canlar" notuyla paylaştı.

Gökhan Tepeden aile pozu

Öte yandan Gökhan Tepe, geçtiğimiz aylarda bu fotoğraf ile oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.

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