Gökhan Tepe'den aile pozu

Şarkıcı Gökhan Tepe, 2016 yılında Aylin Özer ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Denizhan ise 2019'da dünyaya geldi.

Tepe, önceki gün Instagram hesabından mutlu aile pozlarını yayınladı. 42 yaşındaki şarkıcı, oğlu ve eşi ile çekildiği karesini "Canlar" notuyla paylaştı.

Öte yandan Gökhan Tepe, geçtiğimiz aylarda bu fotoğraf ile oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.