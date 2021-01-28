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28.01.2021 - 11:53 | | İSTANBUL (İHA)

Gökhan Töre baba oldu

Mimar Buket Büyükdere ile mutlu bir evlilik sürdüren Beşiktaş futbolcusu Gökhan Töre, baba olmanın sevinci yaşadı.

Gökhan Töre baba oldu
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Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre, bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Adel ismini verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre’yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

Gökhan Töre baba oldu


İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanan futbolcu, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 10 ay önce gizlice nikah masasına oturmuştu.

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