Gönül Dağı 9. bölüm full izle! Gönül Dağı 9. son bölümde neler yaşandı?

Gönül Dağı 9. son bölüm ile ekrana geldi. Cumartesi akşamları TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi son bölümde Taner uçağın patentini kaybeder ve derin bir ümitsizleğe kapılır. Ne yapacağını bilemez haldeyken Taner'in imdadına Ciritçi Abdullah yetişir. İşte Gönül Dağı dizisi 9. son bölüm izleme ekranı...

GÖNÜL DAĞI 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?

Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...

GÖNÜL DAĞI 9. SON BÖLÜM FULL İZLE