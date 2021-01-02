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02.01.2021 - 20:43 |

Gönül DaÄŸÄ± neden yok bitti mi? Gönül DaÄŸÄ± yeni bölüm ne zaman yayÄ±nlanacak?

TRT 1 ekranÄ±nda Cumartesi akÅŸamlarÄ± ekrana gelen sevilen dizi GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almÄ±yor. Diziyi yakÄ±ndan takip eden izleyiciler GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi neden yok bitti mi sorularÄ±na yanÄ±t aramaya devam ediyor. Peki GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi bu akÅŸam neden yok, yeni bÃ¶lÃ¼m ne zaman yayÄ±nlanacak?

Gönül DaÄŸÄ± neden yok bitti mi? Gönül DaÄŸÄ± yeni bölüm ne zaman yayÄ±nlanacak?
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TRT 1 ekranÄ±nda yayÄ±nlanan sevilen dizi GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± bu akÅŸam TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almÄ±yor. Bu akÅŸam TRT 1 ekranÄ±nda Tozkoparan Ä°skender adlÄ± dizinin yayÄ±mlanÄ±yor olmasÄ± nedeniyle dizinin takipÃ§ileri GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi bu akÅŸam neden yok bitti mi sorularÄ±na yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Peki GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi bu akÅŸam neden yayÄ±nlanmadÄ±. Ä°ÅŸte TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±...

GÃ–NÃœL DAÄžI NEDEN YOK?

GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi yeni yÄ±la girilmesi nedeniyle kanallarÄ±n reklam anlaÅŸmalarÄ± nedeniyle bu akÅŸam TRT 1 ekranÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±yor. GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile 9 Ocak tarihinde ekrana gelecek.

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GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± neden yok bitti mi GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m ne zaman yayÄ±nlanacak

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Magazin Haberleri Bülteni (2 Ocak 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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