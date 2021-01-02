GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± neden yok bitti mi GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m ne zaman yayÄ±nlanacak

TRT 1 ekranÄ±nda yayÄ±nlanan sevilen dizi GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± bu akÅŸam TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almÄ±yor. Bu akÅŸam TRT 1 ekranÄ±nda Tozkoparan Ä°skender adlÄ± dizinin yayÄ±mlanÄ±yor olmasÄ± nedeniyle dizinin takipÃ§ileri GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi bu akÅŸam neden yok bitti mi sorularÄ±na yanÄ±t aramaya baÅŸladÄ±. Peki GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi bu akÅŸam neden yayÄ±nlanmadÄ±. Ä°ÅŸte TRT 1 yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±...

GÃ–NÃœL DAÄžI NEDEN YOK?

GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi yeni yÄ±la girilmesi nedeniyle kanallarÄ±n reklam anlaÅŸmalarÄ± nedeniyle bu akÅŸam TRT 1 ekranÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±yor. GÃ¶nÃ¼l DaÄŸÄ± dizisi yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile 9 Ocak tarihinde ekrana gelecek.

Â

Â