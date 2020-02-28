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HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen'den o iddiaya cevap!
28.02.2020 - 16:59 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Gülben Ergen'den o iddiaya cevap!

Eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına koronavirüs korkusu nedeniyle katılmadığı iddia edilen şarkıcı Gülben Ergen, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gülben Ergen'den o iddiaya cevap!

Basın mensupları, bir modacı çıkışı görüntülenen Gülben Ergen'e, yargılandığı davaya koronavirüs nedeniyle katılmadığı iddiasını hatırlattı. Koronovirüs soruları üzerine "Hay Allah" diyen şarkıcı, ardından aceleyle bindiği minibüsünde gazetecilere el salladı. 

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