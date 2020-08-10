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10.08.2020 - 17:11 |

Gülenay Kalkan'dan Tarık Ünlüoğlu paylaşımı

Geçen ekim ayında vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Gülenay Kalkan'dan Tarık Ünlüoğlu paylaşımı
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Gülenay Kalkan, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı. 

Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: “Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, Tarık Ünlüoğlu….”

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gülenay Kalkandan Tarık Ünlüoğlu paylaşımı


Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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