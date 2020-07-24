MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gülşen, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer'i görmezden geldi!
24.07.2020 - 12:11 |

Gülşen, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer'i görmezden geldi!

Oğulları Azur’la beraber Bodrum’a giden Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede görüntülendi.

Gülşen, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer'i görmezden geldi!
ABONE OL

Ozan Çolakoğlu ile eşi Gülşen, Bodrum Yalıkavak'ta satın almayı düşündükleri evle ilgili bilgi aldı. Ünlü popçu siteyi dolaşırken, Azur babasıyla birlikte iskelede oltayla balık tutmayı denedi.

Oğlu ve ewşinin yanına giden Gülşen’in, iskelede bulunan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftine selam vermemesi dikkat çekti.

    Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nurgül Yeşilçay: İnadına özgür, inadına mutlu olacağız

    Nurgül Yeşilçay: İnadına özgür, inadına mutlu olacağız

    Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu

    Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu

    'MasterChef Türkiye'ye kaç kişi başvurdu? Rekor sayı...

    'MasterChef Türkiye'ye kaç kişi başvurdu? Rekor sayı...

    Tekne aldı

    Tekne aldı

    Sıradaki Haber