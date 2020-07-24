24.07.2020 - 12:11 |
Gülşen, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer'i görmezden geldi!
Oğulları Azur’la beraber Bodrum’a giden Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede görüntülendi.
Ozan Çolakoğlu ile eşi Gülşen, Bodrum Yalıkavak'ta satın almayı düşündükleri evle ilgili bilgi aldı. Ünlü popçu siteyi dolaşırken, Azur babasıyla birlikte iskelede oltayla balık tutmayı denedi.
Oğlu ve ewşinin yanına giden Gülşen’in, iskelede bulunan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftine selam vermemesi dikkat çekti.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.