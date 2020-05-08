Gupse Özay: Çamaşır makinası bir tanesini gizlice yiyor

Ev karantinası günlerini pek çok ünlü isimden farklı olarak daha az paylaşımla geçiren Gupse Özay, yine de takipçileriyle olan etkileşimini koparmamak adına zaman zaman paylaşım yapıyor.

Gupse Özay, çamaşır makinasının başında çektiği ve ağzında bir çorapla görüldüğü kareyi Instagram hesabından paylaşarak altına şunları yazdı:

“Beyler bayanlar selam. Çorapların teklerini asla bulamamamın nedeni ne olabilir?

a) Çamaşır makinası bir tanesini gizlice yiyor

b) Diğerini makinaya atmayı unutmuşsundur

c) Bu esrarengiz olay yıllardır çözülemedi

d) Sen çamaşır yıkama güzel kardeşim”