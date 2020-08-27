Gupse Özay’dan Macaulay Culkin paylaşımı

Yayınlandığı döneme damga vuran filmlerden olan Evde Tek Başına’nın başrol oyuncusu Macaulay Culkin aradan yıllar geçmiş ve artık bir yetişkin olmasına rağmen kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından 40 yaşına girdiğini duyuran Macaulay Culkin, "Hey arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" mesajını yayınladı.

Culkin'in paylaşımı Gupse Özay'ın dikkatini çekerken, güzel oyuncu da geçip giden yıllara dair esprili bir paylaşım yaptı. Özay, paylaşımında; "Çocukluğumun starı ‘Evde Tek Başına’ filmindeki çocuk tweet atmış ben 40 oldum işte yaşlandığınızı burdan anlayın falan diye. Evet doğru yaşlandık da, twiti okurken küçüklüğümden beri çocuğun ismini kendimce yorumladığımı farkettim. Makulay Kalkin, Makuli Kulkin, Makalay Makkalkin vs…. Sonra bir süre sonra da isminin doğrusunu unuttuğum için ortamlarda çocuktan bahsedemediğim aklıma geldi. Kendime güldüm falan işte uzun uzun bunu anlatmak istedim sadece. Çok selamlar" dedi.

Öte yandan Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda altı yıldır birlikte olduğu Barış Arduç ile Çeşme'de sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi.