Gururlandıran başarı

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin önderliğinde 2009 yılında Türkiye’nin en yetenekli genç müzisyenlerinin eğitimine destek vererek, dünyada parlayan yıldızlar olmalarına imkan yaratmak hedefiyle hayata geçirilen ‘Genç Yetenekler Projesi’, ülkemizdeki gençleri dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda gösterdiği üstün başarıyla Londra’da eğitim görmeye hak kazanan Beste Gürkey, İstanbul Mehmet Zilleri markası adı altında klasik müzik orkestra ve solo performanslar için alternatif seslerle, ölçüm aralıklarıyla ilgili zil serisi çıkarıyor.









Genç müzisyenin başarısını kutlamak üzere Londra’ya giden Yoleri, “Vatanımız adına gurur ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Projemizi büyüterek yetenekli gençlerimizin markalaşma süreçlerini hızlandırmak ve sanatın diğer dallarındaki yetenekli gençlere de imkan tanımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek” diye konuştu.