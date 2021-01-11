Hacı Sabancı kaç yaşında? Hacı Sabancı kimin oğlu? İşte biyografisi

Sabancı ailesi denilince akla gelen isimlerden biri olan Hacı Sabancı'nın biyografisi merak konusu oldu. Zaman zaman gündeme gelen Hacı Sabancı'nın kaç yaşında ve kimin oğlu olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada da çok konuşulan isimler arasında yer alan Hacı Sabancı'nın hayatına dair bilinenler haberimizde...

HACI SABANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? iŞTE BİYOGRAFİSİ

Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı.

Lisans ve lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Hacı Sabancı, en iyi tecrübeyi babası Ömer Sabancı’nın yanında öğreneceğini düşünerek Türkiye'ye döndü.

Amerika’da aldığı eğitimin ardından dokuz yıldır babasıyla birlikte Densa Holding’de çalışıyor. “Asla işkolik değilimdir” diyen Hacı Sabancı’nın en büyük tutkusu ise sanat ve Beşiktaş.

Hacı Sabancı'nın Türk sanatçılar olmak üzere tablo, heykel, video art gibi değişik çağdaş sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyonu var.