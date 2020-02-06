Hakan Karsak ile kızının keyifli günü

Sömestr tatilinde kızı ile Akvaryum'da keyifli dakikalar geçiren başarılı oyuncu '' Set arası fırsat bulup geldik, hem tatil hem de kızımla zaman geçirmek istedim. İçerisi çok keyifli, amazon ormanları ve penguenlere bayıldık '' diye konuşan oyuncu, daha sonra alışveriş merkezine geçerek kızıyla yemek yedi.