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HaberlerMagazin Haberleri Hakan Karsak ile kızının keyifli günü
06.02.2020 - 14:26 |

Hakan Karsak ile kızının keyifli günü

ATV ekranlarında yayınlanana 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Enişte' karakterine hayat veren Hakan Karsak, kızı Linda ile birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi.

Hakan Karsak ile kızının keyifli günü

Sömestr tatilinde kızı ile Akvaryum'da keyifli dakikalar geçiren başarılı oyuncu '' Set arası fırsat bulup geldik, hem tatil hem de kızımla zaman geçirmek istedim. İçerisi çok keyifli, amazon ormanları ve penguenlere bayıldık '' diye konuşan oyuncu, daha sonra alışveriş merkezine geçerek kızıyla yemek yedi.

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