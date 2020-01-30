Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı

Hakan Meriçliler ile Ali Erkazan, dizi setinde tartışmıştı. Ardından Meriçliler, Erkazan’ın katıldığı televizyon programında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikâyetçi olmuştu.

Karar duruşması, önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme; Erkazan’ın, Meriçliler’e 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. (Hürriyet)