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24.11.2020 - 15:22 |

Haluk Bilginer, 2020 Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan ismi Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden açıkladı.

Haluk Bilginer, 2020 Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti
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'Şahsiyet' dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı. Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü, 'Responsible Child' filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

66 yaşındaki usta aktör, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği 48'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü, 'Play' filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.

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