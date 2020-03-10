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HaberlerMagazin Haberleri Hande Ataizi, eski eşini korudu
10.03.2020 - 11:15 |

Hande Ataizi, eski eşini korudu

Oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ataizi, gazetecileri görünce telefonu kapatıp soruları yanıtladı.

Hande Ataizi, eski eşini korudu

Spordan çıktığını söyleyen 46 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu ,“Beni hep böyle makyajsız yakalıyorsunuz, şimdi spordan çıktım.”

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Benjamin Harvey'in oğlu Leon ile parkta oynarken yaptığı tehlikeli hareketler sorulunca Ataizi, "Öyle bir şey yok. Çocuk bu, düşmesi normal zaten düşme falan da olmamış. Hatta Benjamin haberleri görünce çok üzüldü biraz abartıldığını düşündü" dedi.

Hande Ataizi, eski eşini korudu

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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