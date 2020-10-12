Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Biyografisi...

Bir süredir televizyona ekranlarında görülmeyen Hande Kazanova bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'da boy gösteriyor. İşte Hande Kazanova ile ilgili merak edilenler...



HANDE KAZANOVA KİMDİR?



Zişan Hande Kazanova (d. 25 Eylül 1973, İzmir) Türk tiyatro sinema ve dizi oyuncusu ve sunucu.

Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji’nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur. Türkiye’yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV’de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ece karakteri ile geçen Hande Kazanova; Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda yer alan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011’de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi. Hande Kazanova, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur. Hande Kazanova, sosyal medya hesaplarından burç yorumlarını paylaşıyor. Şu anda Habertürk adlı gazetede burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

Hande Kazanova’nın rol aldığı tiyatro oyunları

2009 – Şahane Düğün – Asuman Dabak Tiyatrosu

2010 – Harika Doğumgünü – Asuman Dabak Tiyatrosu

Hande Kazanova’nın rol aldığı diziler ve filmler

2013 – Galip Derviş – Aylin Sayar (Konuk Oyuncu) (2013)

2010 – Geniş Aile – Su (Konuk Oyuncu)

2008 – Karamel – Jülide

2008 – Servet Avcısı – Müzeyyen

2008 – Sıfır Nokta – Didem

2006 – Yanık Koza – Suna

2003-2005 – Kurtlar Vadisi – Canan

2002 – Tatlı Hayat – Konuk Oyuncu

2001 – Aşkına Eşkiya – Nazlı

2001 – Cinlere Perilere – Konuk Oyuncu

1996 – Şeytanın Kurbanları

1992 – Mahallenin Muhtarları – Ece (1997)