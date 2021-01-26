Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter dizisi çıkıyor mu, ne zaman çıkacak?

Kitaplardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmi, dizi versiyonuyla sevenleri karşısına çıkacağı iddiası merak uyandırdı. J.K. Rowling imzalı kitapların beyazperdeye uyarlanması ile filmler büyük ilgi gördü. 2001 yılından 2011 yılına kadar 8 bölümle sinemaseverler karşısında olan Harry Potter filmi dizi oluyor mu? İşte, detaylar...

HARRY POTTER DİZİ Mİ OLUYOR?

Çıktığı döneme damga vuran Harry Potter filmi dizi olarak sevenleri karşısına çıkacak. Warner Bross'un alt kuruluşu olan HBO Max tarafından ele alınacak olan Harry Potter dizisi, senaryonun kurgulanması halinde kısa süre içerisinde çekilmeye başlanacak.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Warner Bross'un da sahibi WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max kanalında yayımlanması beklenen dizi, senaristlerle görüşmelerin tamamlanmasının ardından çekilmeye başlanacak. Çekimlerin ardından yayın tarihi de belli olacak.