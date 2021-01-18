Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kim, konusu nedir? Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi ne zaman çekildi?

Harry Potter ve Ateş Kadehi, J. K. Rowling romanlarından sinemaya aktarılmıştır. Serinin dördüncü filmi olan Harry Potter ve Ateş Kadehi bölümünde Robert Pattinson da başrol olarak yer alıyor. Başarılı proje hala güncelliğini koruyor. Filmin yapımcıları ise David Heyman ve David Barron'dır.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ FİLMİ KONUSU

Harry, prestijli Üçbüyücü Turnuvası’na katılmak üzere seçilmiştir. Bu heyecan verici uluslararası yarışma, Harry’yi Hogwarts’ın yanı sıra, Avrupa’daki iki rakip büyücülük okulunun da daha büyük ve deneyimli öğrencileriyle karşı karşıya getirecektir.

Harry’nin ezeli düşmanı kötü kalpli Lord Voldemort’un destekçileri, Quidditch Dünya Kupası’nda Karanlık İşaretlerini gökyüzüne ateşle işleyerek, hem Voldemort’un gücüne kavuşmasının işaretini verir, hem de büyücülük âleminde bir korku dalgası yayarlar. Okulda ilk günde yeni karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olan emekli seherbaz (Kara büyücü yakalayan) deligöz lakaplı Alastor Moody'yi görür. Bu arada üç büyücü turnuvasına seçildiğini öğrenir. Moody gizliden gizliye Harry'e yardımcı olmaktadır.

Harry son görevi Cedric Diggory'i ile beraber anahtara tutunarak bitirmiştir. Fakat anahtar onları bilmedikleri bir mezarlığa götürmüştür. Mezarlıkta Kılkuyruk ile karşılaşırlar. Lord Voldemort'tan kalan orada, Kılkuyruk'un kucağında durmaktadır. Voldemort'un emri ile Kılkuyruk Cedric'i Avada Kedavra laneti ile öldürür. Harry'i etkisiz hale getirip büyüyle Lord Voldemort'u bedenine kavuşturur. Harry ile Lord Voldemort küçük bir karşılaşma yaşarlar. Harry kıl payı oradan kurtulur ve Cedric'in de ölü bedenini alarak anahtarla Hogwarts'a geri döner. Geri döndüğünde okulda büyük bir kargaşa yaşanır. O sırada Moody Harry'i odasına götürür, Voldemort ile ilgili sorular sorar ve Voldemort'un geri döndüğünü anladıktan sonra Harry'i öldürmeye çalışır.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI

Harry ve arkadaşları bu defa farklı ve zorlu bir macera içerisindedir. Üçbüyücüler Turnuvası'na istemeden de olsa dahil olan Harry Potter, bu uğurda arkadaşını kaybedecek, büyük acılar yaşayacaktır. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Harry Potter - Daniel Radcliffe

Ron Weasley - Rupert Grint

Hermione Granger - Emma Watson

Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane

Lord Voldemort - Ralph Fiennes

Albus Dumbledore - Michael Gambon

Alastor Moody - Brendan Gleeson

Rita Skeeter - Miranda Richardson

Severus Snape - Alan Rickman

Minerva McGonagall - Maggie Smith

Sirius Black - Gary Oldman

Cedric Diggory - Robert Pattinson

Viktor Krum - Stanislav Ianevski

Fleur Delacour - Clémence Poésy

Gregory Goyle - Josh Herdman

Vincent Crabbe - Jamie Waylett

Cho Chang - Katie Leung

Seamus Finnigan - Devon Murray

Cornelius Fudge - Robert Hardy

Parvati Patil - Shefali Chowdhury

Padma Patil - Afshan Azad

Ginny Weasley - Bonnie Wright

Angelina Johnson - Tiana Benjamin

Peter Pettigrew - Timothy Spall

Draco Malfoy - Tom Felton

Lucius Malfoy - Jason Isaacs