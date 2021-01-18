Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kim, konusu nedir? Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi ne zaman çekildi?
Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi oyuncu kadrosuyla dönemin en önde gelen yapımlarındandı. Mike Newell yönetmenliğinde beyazperdeye çıkan film, 18 Kasım 2005 tarihinde çıkış yaptı. Fantastik - macera türündedir. İşte, Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi oyuncu kadrosu...
Harry Potter ve Ateş Kadehi, J. K. Rowling romanlarından sinemaya aktarılmıştır. Serinin dördüncü filmi olan Harry Potter ve Ateş Kadehi bölümünde Robert Pattinson da başrol olarak yer alıyor. Başarılı proje hala güncelliğini koruyor. Filmin yapımcıları ise David Heyman ve David Barron'dır.
HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ FİLMİ KONUSU
Harry, prestijli Üçbüyücü Turnuvası’na katılmak üzere seçilmiştir. Bu heyecan verici uluslararası yarışma, Harry’yi Hogwarts’ın yanı sıra, Avrupa’daki iki rakip büyücülük okulunun da daha büyük ve deneyimli öğrencileriyle karşı karşıya getirecektir.
Harry’nin ezeli düşmanı kötü kalpli Lord Voldemort’un destekçileri, Quidditch Dünya Kupası’nda Karanlık İşaretlerini gökyüzüne ateşle işleyerek, hem Voldemort’un gücüne kavuşmasının işaretini verir, hem de büyücülük âleminde bir korku dalgası yayarlar. Okulda ilk günde yeni karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olan emekli seherbaz (Kara büyücü yakalayan) deligöz lakaplı Alastor Moody'yi görür. Bu arada üç büyücü turnuvasına seçildiğini öğrenir. Moody gizliden gizliye Harry'e yardımcı olmaktadır.
Harry son görevi Cedric Diggory'i ile beraber anahtara tutunarak bitirmiştir. Fakat anahtar onları bilmedikleri bir mezarlığa götürmüştür. Mezarlıkta Kılkuyruk ile karşılaşırlar. Lord Voldemort'tan kalan orada, Kılkuyruk'un kucağında durmaktadır. Voldemort'un emri ile Kılkuyruk Cedric'i Avada Kedavra laneti ile öldürür. Harry'i etkisiz hale getirip büyüyle Lord Voldemort'u bedenine kavuşturur. Harry ile Lord Voldemort küçük bir karşılaşma yaşarlar. Harry kıl payı oradan kurtulur ve Cedric'in de ölü bedenini alarak anahtarla Hogwarts'a geri döner. Geri döndüğünde okulda büyük bir kargaşa yaşanır. O sırada Moody Harry'i odasına götürür, Voldemort ile ilgili sorular sorar ve Voldemort'un geri döndüğünü anladıktan sonra Harry'i öldürmeye çalışır.
HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI
Harry ve arkadaşları bu defa farklı ve zorlu bir macera içerisindedir. Üçbüyücüler Turnuvası'na istemeden de olsa dahil olan Harry Potter, bu uğurda arkadaşını kaybedecek, büyük acılar yaşayacaktır. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Harry Potter - Daniel Radcliffe
Ron Weasley - Rupert Grint
Hermione Granger - Emma Watson
Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane
Lord Voldemort - Ralph Fiennes
Albus Dumbledore - Michael Gambon
Alastor Moody - Brendan Gleeson
Rita Skeeter - Miranda Richardson
Severus Snape - Alan Rickman
Minerva McGonagall - Maggie Smith
Sirius Black - Gary Oldman
Cedric Diggory - Robert Pattinson
Viktor Krum - Stanislav Ianevski
Fleur Delacour - Clémence Poésy
Gregory Goyle - Josh Herdman
Vincent Crabbe - Jamie Waylett
Cho Chang - Katie Leung
Seamus Finnigan - Devon Murray
Cornelius Fudge - Robert Hardy
Parvati Patil - Shefali Chowdhury
Padma Patil - Afshan Azad
Ginny Weasley - Bonnie Wright
Angelina Johnson - Tiana Benjamin
Peter Pettigrew - Timothy Spall
Draco Malfoy - Tom Felton
Lucius Malfoy - Jason Isaacs