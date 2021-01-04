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04.01.2021 - 18:21 |

Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları kim? Harry Potter ve Sırlar Odası konusu nedir, ne zaman çekildi?

Harry Potter ve Sırlar Odası filmi bir döneme damga vuran yapımların başında yer alıyor. Sinema salonlarında büyük beğeni toplayan film, televizyon ekranlarında da ilgiyle izleniyor. Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları ve konusu araştırılıyor. ABD ve Birleşik Krallık yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası ne zaman çekildi?

Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları kim? Harry Potter ve Sırlar Odası konusu nedir, ne zaman çekildi?
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Beyazperdenin en çok izlenen yabancı seri filmi Harry Potter ve Sırlar Odası, 2002 yılında çıkış yaptı ve yönetmenliğini ise Chris Columbus yürütüyor. J. K. Rowling'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde üç gencin etrafında şekillenen olaylar anlatılıyor. Harry Potter ve Sırlar Odası filmi başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson yer alıyor. İşte, Harry Potter ve Sırlar Odası filmi detayları...

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ KONUSU

Harry Potter, yazı Hogwarts'taki arkadaşlarından hiç mektup almadan Dursley ailesinin yanında geçirir. Odasında karşısına çıkan ev cini Dobby, kendisini Hogwarts'ın tehlikeli olduğu ve okula dönmemesi konusunda uyarır. Harry'nin karşı çıkması üzerine ona gönderilen mektuplara el koyduğunu itiraf eder ve onu zor durumda bırakmak için salondaki pastayı yere düşürür. Dursleyler Harry'yi odasına kilitler, ancak Ron Weasley ve ikiz ağabeyleri Fred ve George, babalarının uçan arabasıyla onu kurtarırlar.

Okul alışverişi sırasında Harry ve Weasleyler, Rubeus Hagrid ve Hermione Granger ile karşılaşırlar. Hep birlikte karanlık sanatlara karşı savunma dersinin hocası olacağını açıklayan ünlü büyücü Gilderoy Lockhart'ın imza gününe katılırlar. Harry, Draco Malfoy ile karşılaştığında Malfoy'un babası Lucius ile tanışır. Bu sırada Lucius'ın Ginny Weasley'nin eşyalarının arasına gizlice bir kitap bıraktığını görür ancak bundan kimseye bahsetmez. Harry ve Ron, Peron 9¾'ten içeri giremeyince Hogwarts'a uçan arabayla giderler. Vardıklarında arabayı Şamarcı Söğüt'e çarparlar ve Ron'un asası kırılır. Profesör McGonagall okuldan kovulacaklarını düşünen ikiliye ceza verir.

Harry, cezasını çekerken ilginç sesler duyar ve daha sonra kanla yazılmış "Sırlar Odası açıldı" mesajı ile birlikte okul hademesi Argus Filch'in kedisi Bayan Norris'i taşlaşmış şekilde bulur. McGonagall, Hogwarts'ın kurucularından Salazar Slytherin'in efsaneye göre gizli bir oda inşa ettiğini, odaya sadece vârisinin kontrol edebileceği ve okulu tüm safkan olmayan büyücü ve cadılardan temizleyebilecek bir canavar koyduğunu anlatır. Harry ve Ron, vârisin Malfoy olduğundan şüphelenince Hermione de Çok Özlü İksir içerek kılık değiştirmeyi ve Malfoy'u sorgulamayı önerir. Üçlü, iksiri hazırlamak için hayalet Mızmız Myrtle'ın bulunduğu ve kullanılmayan bir tuvaleti seçer.

Harry, düello eğitimi sırasında bir yılanla konuşunca okuldakiler onun vâris olduğunu düşünür. Harry ve Ron, Noel günü Malfoy'un vâris olmadığını öğrenirler ancak Malfoy, elli yıl önce Sırlar Odası'nın açıldığını ve bir kızın öldüğünü anlatır. Harry, eski Hogwarts öğrencisi Tom Riddle'a ait büyülü bir günlük bulur ve günlük onu elli yıl öncesindeki bir ana götürünce Riddle'ın o dönem öğrenci olan Hagrid'i Sırlar Odası'nı açmakla suçladığını görür. Günlük çalınınca ve Hermione taşlaşınca Harry ve Ron, Hagrid'i sorgularlar. Profesör Dumbledore, Cornelius Fudge ve Lucius, Hagrid'i Azkaban'a götürmek için gelirler, fakat Hagrid, Harry ve Ron'a örümcekleri takip etmelerini söyler. Harry ve Ron, Yasak Orman'da Hagrid'in dev evcil örümceği Aragog ile buluşurlar ve ondan Hagrid'in masum olduğunu ve Sırlar Odası'ndaki canavarla ilgili küçük bir ipucu öğrenirler...

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI OYUNCULARI

Harry PotterDaniel Radcliffe
Ron WeasleyRupert Grint
Hermione GrangerEmma Watson
Genç Rubeus HagridMartin Bayfield
Oliver WoodSean Biggerstaff
Argus FilchDavid Bradley
Gilderoy LockhartKenneth Branagh
Armando DippetAlfred Burke
Nerdeyse Kafasız NickJohn Cleese
Rubeus HagridRobbie Coltrane
Susan BonesEleanor Columbus
Tom Marvolo RiddleChristian Coulson
Filius FlitwickWarwick Davis
Katie BellEmily Dale
Alicia SpinnetRochelle Douglas
Ernie MacmillanLouis Doyle
Dean ThomasAlfred Enoch
Draco MalfoyTom Felton
Vernon DursleyRichard Griffiths
Cornelius FudgeRobert Hardy
Albus DumbledoreRichard Harris
Mızmız MyrtleShirley Henderson
Gregory GoyleJosh Herdman
Lucius MalfoyJason Isaacs
Poppy PomfreyGemma Jones
Neville LongbottomMatthew Lewis
Pomona SproutMiriam Margolyes
Colin CreeveyHugh Mitchell
Dudley DursleyHarry Melling
Seamus FinniganDevon Murray
Penelope ClearwaterGemma Padley
Fred WeasleyJames Phelps
George WeasleyOliver Phelps
Percy WeasleyChris Rankin
Justin Finch-FletchleyEdward Randell
James PotterAdrian Rawlins
Severus SnapeAlan Rickman
Petunia DursleyFiona Shaw
Hannah AbbottCharlotte Skeoch
Minerva McGonagallMaggie Smith
Lily PotterGeraldine Somerville
Millicent BulstrodeHelen Stuart
Angelina JohnsonDanielle Tabor
Molly WeasleyJulie Walters
Madam HoochZoe Wanamaker
Vincent CrabbeJamie Waylett
Arthur WeasleyMark Williams
Ginny WeasleyBonnie Wright
Marcus FlintJamie Yeates
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