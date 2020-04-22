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22.04.2020 - 08:36 |

Hayrettin: Sunny side up yapacağım

Komedyen Hayrettin Karaoğuz, ‘sahanda yumurta’ yerine ‘sunny side up’ demesiyle çok konuşulan YouTuber Duygu Özaslan'ı ti'ye aldı.

Hayrettin: Sunny side up yapacağım

 Hürriyet'in haberine göre; market alışverişinde görüntülenen Hayrettin Karaoğuz, muhabirlere yumurta almaya geldiğini söyledi. Komedyen, “Sunny side up yapacağım. Türkçesi neydi gerçekten bilmiyorum. Şaka bir yana ben Amerika’da uzun süre kaldım. Sunny side up diyeni ne duydum ne de gördüm." dedi.

Hayrettin'in maske takmaya özen göstermesi ve elindeki kolonya dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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