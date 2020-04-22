Hayrettin: Sunny side up yapacağım

Hürriyet'in haberine göre; market alışverişinde görüntülenen Hayrettin Karaoğuz, muhabirlere yumurta almaya geldiğini söyledi. Komedyen, “Sunny side up yapacağım. Türkçesi neydi gerçekten bilmiyorum. Şaka bir yana ben Amerika’da uzun süre kaldım. Sunny side up diyeni ne duydum ne de gördüm." dedi.

Hayrettin'in maske takmaya özen göstermesi ve elindeki kolonya dikkatlerden kaçmadı.