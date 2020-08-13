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HaberlerMagazin Haberleri HBO kanalında boy gösterecek
13.08.2020 - 07:00 |

HBO kanalında boy gösterecek

Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir’in başrolünde yer aldığı ‘Nuh Tepesi’ filmi, ‘Game Of Thrones’ ile ‘True Detective’ gibi efsane yapımları yayınlayan ABD’deki HBO kanalında ekrana gelecek.

HBO kanalında boy gösterecek
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Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir’in başrolünde yer aldığı ‘Nuh Tepesi’ filmi, ‘Game Of Thrones’ ile ‘True Detective’ gibi efsane yapımları yayınlayan ABD’deki HBO kanalında ekrana gelecek. Atay, aynı projeyle Tribeca Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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