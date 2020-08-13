HBO kanalında boy gösterecek

Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir’in başrolünde yer aldığı ‘Nuh Tepesi’ filmi, ‘Game Of Thrones’ ile ‘True Detective’ gibi efsane yapımları yayınlayan ABD’deki HBO kanalında ekrana gelecek. Atay, aynı projeyle Tribeca Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü.