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21.07.2020 - 10:04 |

Hekimoğlu dizisinin çekimleri başladı

Corona virüs nedeniyle son olarak mart ayında izleyici karşısına çıkan 'Hekimoğlu ' dizisinin 2. sezon hazırlıkları başladı. Aylar sonra yeniden bir araya gelen ekibin sete çıktığını dizinin başrol oyuncularından Kaan Yıldırım duyurdu.

Hekimoğlu dizisinin çekimleri başladı
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Yapımını Karga Seven Pictures’ın üstlendiği, senaryosunu Neşe Şen’in kaleme aldığı 'Hekimoğlu' dizisinin pandemi nedeniyle çekimleri durmuştu. Dizi son olarak 14. bölümüyle 7 Nisan Salı akşamı ekrana gelmişti.

Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı 'Hekimoğlu'nun oyuncuları yeni sezon için bir araya geldi.

Dizide 'Mehmet Ali' karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından "İşe geri dönüş" notu ile paylaştım yaptı.

Hekimoğlu dizisinin çekimleri başladı

Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu 'Hekimoğlu', ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında olacak.

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