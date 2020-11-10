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10.11.2020 - 17:19 |

Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu hangi gün, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Hekimoğlu'nun bu akşam yayınlanması beklenirken, Kanal D yayın akışında yer almadığı görüldü. İzleyiciler ise Hekimoğlu neden yok, Hekimoğlu hangi gün aramalarına cevap aramaya başladı. Peki Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayılandı mı?

Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu hangi gün, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Her hafta düzenli olarak Salı günleri yayınlanan Hekimoğlu dizisi ile ilgili meraklı arayış başladı. Çünkü bu akşam yeni bölüm için sabırsızlanan izleyiciler, 20:00'da Maymunlar Cehennemei: Savaş yayınlandığını gördü ve meraklandı. Peki Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu hangi gün, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU NEDEN YOK?

Hekimoğlu dizisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanede çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisi, son günlerde artan koronavirüs tedbirleri nedeniyle önlem alındı ve şu açıklama geldi:

"Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır" ifadeleri kullanıldı.

Hekimoğlu neden yok Hekimoğlu hangi gün, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Hekimoğlu dizisi Salı günleri yayınlanmaya devam ediyor. Hekimoğlu yeni bölümü 17 Kasım 2020 Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün YENİ BÖLÜM

14:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:15 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

23:00 Hekimoğlu TEKRAR

02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün TEKRAR

04:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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