Her hafta düzenli olarak Salı günleri yayınlanan Hekimoğlu dizisi ile ilgili meraklı arayış başladı. Çünkü bu akşam yeni bölüm için sabırsızlanan izleyiciler, 20:00'da Maymunlar Cehennemei: Savaş yayınlandığını gördü ve meraklandı. Peki Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu hangi gün, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU NEDEN YOK?

Hekimoğlu dizisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanede çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisi, son günlerde artan koronavirüs tedbirleri nedeniyle önlem alındı ve şu açıklama geldi:

"Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır" ifadeleri kullanıldı.

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Hekimoğlu dizisi Salı günleri yayınlanmaya devam ediyor. Hekimoğlu yeni bölümü 17 Kasım 2020 Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR



09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM



11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün YENİ BÖLÜM



14:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM



16:15 Arka Sokaklar TEKRAR



18:45 Kanal D Ana Haber CANLI



20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş



23:00 Hekimoğlu TEKRAR



02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün TEKRAR



04:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR

