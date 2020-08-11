Hekimoğlu yeni sezon fragmanı yayınlandı! Belçin Bilgin Hekimoğlu kadrosunda...

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu yeni sezona hazır. Yeni sezon için ilk framganı yayınlayan Hekimoğlu'nda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Belçim Bilgin de dizinin kadrosuna dahil oldu.

HEKİMOĞLU YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Hekimoğlu 15. Bölüm Yeni Sezon Fragmanı yayında! Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek?

Hekimoğlu yeni sezonuyla yakında Kanal D'de! Dizinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

HEKİMOĞLU YENİ SEZON FRAGMANI