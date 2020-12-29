Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ali Yorgancıoğlu yönetmenliğinde ve Bilal Kalyoncu senarist ve yapımcılığında çekimi yapılan Hep Yek filmi 2016 yılında vizyona çıksa da hala güncelliğini koruyor. Film Hep Yek 2 ile devam etti. Sevilen yerli komedi filmi izleyene kahkaha tufanı yaşatıyor.

HEP YEK KONUSU NEDİR?

Cevat, Türkiye’nin nam salmış Kabadayılarından birinin oğludur; uluslararası şöhrete sahip manken Camilla’yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına bir başka suç makinesi Ziya Baba üstlenmiştir. Ziya Camilla’yı kaçırır ve Camilla’yı bir paket içinde Cevat’a götürme görevini Şahin’e verir. Ancak Şahin, Cevat’a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmemektedir. Şahin paketi İzmir’den, İstanbul’a getirecektir. Şahin yola çıkarken Gürkan ve Altan adında iki bela paratoneri ile yolu kesişmiş, onlar yüzünden Cevat’a götüreceği paketi kaybetmiştir. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalacaktır.

HEP YEK OYUNCULARI

Gürkan Uygun - Cevat

Fırat Tanış - Şahin

Gökhan Yıkılkan - Gürkan

İnan Ulaş Torun - Altan

Yüksel Arıcı - Ziya baba

Füsun Demirel

Fuat Ergin - Badyguard

Adem Yılmaz

Tuna Orhan

Denise Capezza - Camilla

Alparslan Özmol

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır