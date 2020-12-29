Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Hep Yek yerli komedi filmi 2016 yılında sinema salonlarında izleyicinin beğenisine sunuldu. Büyük ilgi gören filmin oyuncu kadrosu ve konusu son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer almasına katkı sağladı. Gürkan Uygun, Fırat Tanış gibi isimlerin bulunduğu Hep Yek, aynı zamanda seri filmdir. İşte, Hep Yek filmi oyuncu kadrosu...
Ali Yorgancıoğlu yönetmenliğinde ve Bilal Kalyoncu senarist ve yapımcılığında çekimi yapılan Hep Yek filmi 2016 yılında vizyona çıksa da hala güncelliğini koruyor. Film Hep Yek 2 ile devam etti. Sevilen yerli komedi filmi izleyene kahkaha tufanı yaşatıyor.
HEP YEK KONUSU NEDİR?
Cevat, Türkiye’nin nam salmış Kabadayılarından birinin oğludur; uluslararası şöhrete sahip manken Camilla’yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına bir başka suç makinesi Ziya Baba üstlenmiştir. Ziya Camilla’yı kaçırır ve Camilla’yı bir paket içinde Cevat’a götürme görevini Şahin’e verir. Ancak Şahin, Cevat’a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmemektedir. Şahin paketi İzmir’den, İstanbul’a getirecektir. Şahin yola çıkarken Gürkan ve Altan adında iki bela paratoneri ile yolu kesişmiş, onlar yüzünden Cevat’a götüreceği paketi kaybetmiştir. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalacaktır.
HEP YEK OYUNCULARI
Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır