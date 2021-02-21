‘HEPİMİZ İÇİN FARKLI BİR YILDI’

Shanina Shaik, sosyal medyadan hayranlarıyla ‘doğru-yanlış’ oyunu oynadı. Takipçilerinin kendisiyle ilgili bazı tahminler yürütmesini isteyen Avustralyalı model, “Kendinizi öz güvenli bir insan olarak tanımlarsınız” yorumuna, “Doğru. Ama sadece son birkaç yıldır... Genellikle yeni insanların arasında olduğumda utangaç davranırım. İşim gereği her zaman güçlü durmalıyım” cevabını verdi. “Bir erkek arkadaşınız var” tahminine model, “Doğru, onunla yakında tanışacaksınız” ifadelerini kullandı.

Shaik, son altı ayın kendisi için zor geçtiğini söyleyerek, “Bir yıldan uzun zamandır ailemi görmedim. Hepimiz için farklı bir yıl oldu. Yine de şükrediyorum” açıklamasında bulundu.

30 yaşındaki model, akne problemiyle ilgiliyse şunu yazdı: “Çok yağlı bir cildim var. Ayrıca iki sene önce de stres nedeniyle ciddi problemler yaşamıştım ama akne normal bir şeydir.”