Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları ve konusu...

Sinemada büyük başarı elde eden Hızlı ve Öfkeli 7 filmi James Wan yönetmenliğinde ve Chris Morgan senaristliğinde beyazperdeye geliyor. Sevilen filmin oyuncu kadrosundaki isimler ve filmin konusu araştırılıyor. Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede çekildi?

HIZLI VE ÖFKELİ 7 NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başarılı filmin çekimleri 2013 - 2014 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Dominik, Azerbaycan ve ABD'de yapıldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

OYUNCULARI

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)