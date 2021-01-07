Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

Yeni yılı kızı Zehra ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte Uludağ'da karşılayan Hülya Avşar, tatildeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Spora ilgilisiyle bilinen Avşar kızı, karlı havanın tadını çıkararak bol bol kayak yaptı.

Ünlü sanatçının tatil paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken; Avşar'ın yüzündeki morluklar dikkat çekti. Yüzündeki şişlik ve morluğa benzeyen durum "Estetik yaptırdı" iddiasını gündeme getirdi.

HÜLYA AVŞAR'IN YÜZÜNE NE OLDU?

Hülya Avşar bu yorumlar üstüne dağda kayak yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Avşar'ın yüzüne is sürdüğü görüldü. Böylece Avşar, estetik yaptırmadığı gözler önüne serdi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Dört yıllık aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Avşar kızı, şimdilik ismi 'Yaşı 19' olarak planlanan dizide Mehmet Aslantuğ ile birlikte başrol oynayacak. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde; ocak ayının ilk haftasında sete çıkacaklarını müjdelemişti.

EVİ KULİSE TAŞIDI

Yılbaşı akşamı da Kanal D'de yayınlanan ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin özel bölümünde izleyici karşısına çıkan Hülya Avşar, kulise bornozunu, tüylü terliklerini, ince belli çay bardağını da evden götürdü.

Avşar'ın kulisi, ayakkabılarının dizilişine kadar son derece düzenliydi. Ünlü şarkıcının aşırı titizliği yakın çevresi tarafından biliniyor.