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24.04.2020 - 11:56 |

Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşah'sın

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, 50 yaşına bastı. Koçyiğit, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşah'sın

Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününü Instagram üzeriden yayınladığı fotoğrafla kutladı. Kızının bebeklik dönemine ait bir pozunu yayınlayan usta oyuncu, şöyle dedi:

"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an... Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."

Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşahsın

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