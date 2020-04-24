24.04.2020 - 11:56 |
Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşah'sın
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, 50 yaşına bastı. Koçyiğit, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününü Instagram üzeriden yayınladığı fotoğrafla kutladı. Kızının bebeklik dönemine ait bir pozunu yayınlayan usta oyuncu, şöyle dedi:
"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an... Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."