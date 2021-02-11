Hüner Coşkuner’in son şarkısı ortaya çıktı

58 yaşında kemik iliği kanserine yenik düşen Hüner Coşkuner’in söz ve bestesinin kendisine ait son şarkısının kayıtları ortaya çıktı. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre:; Coşkuner’in rahatsızlığı nedeniyle piyasaya çıkmayan şarkının detaylarını sanatçıyla çalışan orkestra şefi Onur Özelçağlayan anlattı.

Özelçağlayan, “Hüner Hanım’ın ailesiyle görüşme fırsatım olmadı. İstedikleri zaman şarkıyı alıp hatırasını yaşatma adına çıkartabilirler” dedi.

Coşkuner’le single çalışmasını yaptığı Can Stüdyoları’nda konuşan müzisyen, “Son kayıtları bu stüdyoda yaptık. Şarkılarını aşkla okurdu. En son şarkısının söz ve bestesi kendisine aitti. O yüzden ayrı bir özeniyordu. Okuma provalarını yapmıştık. Sadece şarkıyı çıkarması kalmıştı” dedi.

Coşkuner’in sağlık sorunları nedeniyle single’ın çıkış tarihini ertelediğini belirten Özelçağlayan süreci, “Bir gün beni aradı. ‘Sağlık sorunlarım var. Biraz erteleyebilir miyiz?’ diye sordu. ‘Tamam’ dedim. Aradan bir iki ay geçti, aradım. ‘Başlayalım mı?’ diye sordum. ‘Hastane işlerim bitmedi’ dedi. Çalışmaya Ocak 2020’de başlamıştık. Aradan bir 10 ay geçti. Biz çalışmasına başladığımızda sıkıntısı yoktu” diye konuştu" sözleriyle anlattı.

"NAİF BİR KADINDI"

Hüner Coşkuner’in özel bir kadın olduğunu vurgulayan Özelçağlayan, “İnsancıl, çok naif bir kadındı. Birçok yardım derneğine, vakıflara para almadan konser verirdi. Sadece orkestranın parasını ödetirdi. Onun dışında tek kuruş almazdı. Kazanılan para derneklere kalırdı” dedi.

İşte Coşkuner'in son şarkısı

Söz ve bestesi merhume sanatçıya ait olan şarkının bir bölümü şöyle:

Yaşıyorum sanmışım ben senden önce

Yeniden buldum sanki seni görünce

Ne boşmuş dünya malı istemem dünyaları

Hayat ne güzel şey insan sevince

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı, şarkı sözü yazarı Hüner Coşkuner, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitmeye başladı. Başarılı sanatçı, Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler aldı.

İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı. Ünlü isim ayrıca, kariyeri boyunca Türk müziğine "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri kazandırdı.

Sanatçının 2000'de piyasaya sürdüğü "Klasikler 2" albümü oldukça ses getirdi. Coşkuner, 2013'te geçmişten bugüne değerli bestekar ve söz yazarlarının eserlerinden oluşan "Yeşilçam Klasikleri" albümünü çıkardı. Bu albümde, "Artık Sevmeyeceğim", "Damarımda Kanımsın", "Zalimin Zulmü", "İntizar", "Bir Garip Yolcu" ve "Senden Vazgeçemem" gibi döneminin birbirinden güçlü şarkıları yer aldı.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.