13.02.2020 - 07:00 |
İkinci şubeyi açtılar
Alancha, Nişantaşı’ndan sonra İstanbul’daki ikinci şubesini Zorlu Center’da açtı.
Alancha, Nişantaşı’ndan sonra İstanbul’daki ikinci şubesini Zorlu Center’da açtı. Mekanın ortaklarından Tuna Ozaner’in ev sahipliği yaptığı Alanca Bubbles’ın açılışına; Erol Evgin, Defne Samyeli, Süleyman Orakçıoğlu, Burcu Esmersoy, Levent Kızıl, Şebnem Dinçgör, Nazan Şoray, Ezra-Tuba Çetin, Füsun-Sinan Kuran ve İvana Sert katıldı. Aşkın Arsunan ve Duygu Tarhan’ın piyano eşliğinde caz müzik performansıyla renk kattığı gecede konuklar, geç saatlere kadar dans etti.