İkinci şubeyi açtılar

Alancha, Nişantaşı’ndan sonra İstanbul’daki ikinci şubesini Zorlu Center’da açtı. Mekanın ortaklarından Tuna Ozaner’in ev sahipliği yaptığı Alanca Bubbles’ın açılışına; Erol Evgin, Defne Samyeli, Süleyman Orakçıoğlu, Burcu Esmersoy, Levent Kızıl, Şebnem Dinçgör, Nazan Şoray, Ezra-Tuba Çetin, Füsun-Sinan Kuran ve İvana Sert katıldı. Aşkın Arsunan ve Duygu Tarhan’ın piyano eşliğinde caz müzik performansıyla renk kattığı gecede konuklar, geç saatlere kadar dans etti.