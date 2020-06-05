05.06.2020 - 07:00 |
İlahi Fethi!
Genç yaşta sahibi oldukları aile şirketinde pek çok başarılar üstlenmenin yanı sıra kısa süre önce dünya çapındaki giyim ve aksesuar markası Les Benjamins ile ortak olan Fethi Kamışlı’nın, karantina günleri renkli geçiyor.
Zaman zaman sosyal medya hesabından çalışmaları hakkında eğlenceli video’lar paylaşan genç iş insanı, önceki gün takipçilerine hoş bir sürpriz yaptı. Yaşamlarını sürdürdükleri yalının rıhtımında amuda kalkan Kamışlı, sevenlerine “Evde denemeyiniz!” uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.