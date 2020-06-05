İlahi Fethi!

Zaman zaman sosyal medya hesabından çalışmaları hakkında eğlenceli video’lar paylaşan genç iş insanı, önceki gün takipçilerine hoş bir sürpriz yaptı. Yaşamlarını sürdürdükleri yalının rıhtımında amuda kalkan Kamışlı, sevenlerine “Evde denemeyiniz!” uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.