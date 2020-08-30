30.08.2020 - 10:12 |
İlayda Akdoğan: Fotoğraflarımı Roham çekiyor
Oyuncu İlayda Akdoğan, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Akdoğan, takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.
Instagram bikinili pozlarını paylaşan İlayda Akdoğan, bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verdi. Akdoğan'a bir takipçisi "Bu pozları sevgilin Roham kıskanmıyor mu, aranızda sorun çıkmıyor mu?" diye sordu.
İlayda ise bu yoruma, "Fotoğraflarımı Roham çekiyor" yanıtını verdi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.