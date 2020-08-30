İlayda Akdoğan: Fotoğraflarımı Roham çekiyor

Instagram bikinili pozlarını paylaşan İlayda Akdoğan, bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verdi. Akdoğan'a bir takipçisi "Bu pozları sevgilin Roham kıskanmıyor mu, aranızda sorun çıkmıyor mu?" diye sordu.

İlayda ise bu yoruma, "Fotoğraflarımı Roham çekiyor" yanıtını verdi.