İrem Derici'ye babasından uyarı geldi!

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayın yapmaya başlamış ve Kaya'nın son konuğu ise ünlü şarkıcı İrem Derici olmuştu.

Her söylediği ve yaptığıyla adından söz ettiren İrem Derici, özel hayatı hakkında yaptığı itiraflarla şaşırttı. Sevgililerini aldattığını itiraf eden ünlü şarkıcı, “Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" demişti.

Hürriyet'in haberine göre bu sözlerin gündem olmasının ardından ailesinden, ünlü şarkıcıya uyarı geldi. Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı öğrenildi.