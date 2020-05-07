İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın oyunlardaki ekürisi İrem Kanan aslen nereli?

İrem Kanan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da ayak tenisi, voleybol, bu yıl ilk kez uygulanan MasterChef jüri üyeliği gibi Acun Ilıcalı'nın yer aldığı spor aktivitilerinin hemen hemen hepsinde yer alan isim olan İrem Kanan kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İrem Kanan kimdir, ne iş yapıyor?

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir.. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.