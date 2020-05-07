İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın oyunlardaki ekürisi İrem Kanan aslen nereli?
Survivor 2020'de Acun Ilıcalı'nın yarıştığı yarışmalarda yer alan isim İrem Kanan kimdir sorusu Survivor'ı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'de ayak tenisi, Voleybol gibi birçok oyunda yer alan İrem Kanan kimdir sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2020 yeni bölümde de Acun Ilıcalı ile birlikte yarışacak olan İrem Kanan hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
İrem Kanan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da ayak tenisi, voleybol, bu yıl ilk kez uygulanan MasterChef jüri üyeliği gibi Acun Ilıcalı'nın yer aldığı spor aktivitilerinin hemen hemen hepsinde yer alan isim olan İrem Kanan kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İrem Kanan kimdir, ne iş yapıyor?
İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir.. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.