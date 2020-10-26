İskelede yıl dönümü

Uzun yıllar dünyaca ünlü şirketlerin danışmanlığını yaptıktan sonra Çeşme’de mekan işletmeciliğine başlayan Ozan Balaban ve eşi Başak Balaban, önceki gün Cunda’da neşeli bir davet gerçekleştirdi. Çift, “Biz bize” dedikleri günde, evliliklerinin18’inci yılını kutladı. Ozan Bey, beyaz gömleği ve papyonu, Başak Hanım ise başına taktığı duvağıyla nikah tazeledi. İkiliye, mutlu günlerinde Aslı Kayabaşı, Emre Kaan ve Elif Özbelge de eşlik etti.