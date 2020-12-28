İstanbul standı 13 metropolde

Sanat dünyasının en önemli kuruluşlarından biri olan Opera Gallery, Contemporary İstanbul 2020 kapsamında ilk kez Türkiye’ye geldi. Londra dışında, New York, Miami, Cenevre gibi dünya metropollerinde 13 merkezi bulunan Opera Gallery, sergi için hazırladığı standı küresel izleyecisine gönderip, İstanbul’daki Virtual fuarı lanse ediyor. Manolo Valdes, Anthony James ve Fernando Botero gibi isimlerin 20-800 bin pound arasında değişen eserleri, CI’20 içerisinde galeriyi temsil ediyor.