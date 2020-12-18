İyi Aile Babası 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İyi Aile Babası 3. bölüm izle...

Pamuk Ailesi'nde işler karılıyor. Oğulcan'ın Tarkan hayranlığı aile içerisinde şaşkınlığa neden olurken Damla'nın son anda keşfedilen fobisi ise aile üyeleri yardımıyla alt edilir. Arife'nin sakatlanması ve Aslı'nın işinden ayrılması Mehmet Ali'yi en zor durumlara sokar. İyi Aile Babası 3. bölüm full izle!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Oğulcan'ın, Tarkan'a olan hayranlığı ortaya çıkıyor ve Oğulcan'ın kendisini Tarkan'a benzetmesi tüm aileyi şaşırtırken Rıfkı'nın evden kovulup Mehmet Alilere yerleşmesi Pamuk Ailesi'nin gündemini değiştiriyor. Damla'nın okuldaki şarkı yarışması daha başlamadan Damla'da sahne korkusu olduğu ortaya çıkıyor. Ayfer ise bu duruma çözüm bulur ve Pamuk Ailesi sahnede Damla'ya destek oluyor.

Diğer yandan Arife, ufak bir talihsizlikle belini incitiyor ve hastanelik oluyor. Mehmet Ali ise Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya giriyor ve bu durumu ailesine belli etmeden çözmeye çalışıyor. Sonunda beklediği yardım Arife'den geliyor. Ayrıca dünyaya iz bırakmakla, iyi aile babası olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Mehmet Ali, Ayfer'in ortaya çıkan hastalığı sayesinde ikisini de bir arada yapabileceğini fark ediyor.

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla güldürürken düşündüren dizi İyi Aile Babası 3. son bölüm ile perşembe akşamı Kanal D'de yayımlandı. Araştırılan 4. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

İYİ AİLE BABASI 3. SON BÖLÜM FULL İZLE...