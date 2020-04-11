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11.04.2020 - 07:00 |

‘İyi ki doğdun ilk göz ağrım’

Eda-Selim Kosif, kızları Melis’in 11’inci yaş gününü evlerinde yaptıkları pastayla kutladı.

‘İyi ki doğdun ilk göz ağrım’

Bu yıl için renkli bir program hazırladıklarını ancak içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle, iptal ettiklerini söyleyen üç çocuk sahibi çift, mutluluk pozu verirken, sosyal medyadan paylaştıkları notla da sevgilerini şöyle ifade etti: “İyi ki doğdun ilk göz ağrımız. Bize anne-babalığı tattıran güzel evladımız. Umarız önünde seni bekleyen, sağlıkla, mutlulukla, huzur ve sevdiklerinle geçireceğin upuzun senelerin olur. Seni çok seviyoruz.”

Mine Tugay: EsneSosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Cadde Yazarları

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