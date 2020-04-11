‘İyi ki doğdun ilk göz ağrım’

Bu yıl için renkli bir program hazırladıklarını ancak içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle, iptal ettiklerini söyleyen üç çocuk sahibi çift, mutluluk pozu verirken, sosyal medyadan paylaştıkları notla da sevgilerini şöyle ifade etti: “İyi ki doğdun ilk göz ağrımız. Bize anne-babalığı tattıran güzel evladımız. Umarız önünde seni bekleyen, sağlıkla, mutlulukla, huzur ve sevdiklerinle geçireceğin upuzun senelerin olur. Seni çok seviyoruz.”