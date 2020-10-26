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Haberler Magazin Haberleri Jandae Perçem, Edis'e övgüler yağdırdı
26.10.2020 - 15:43 |

Jandae Perçem, Edis'e övgüler yağdırdı

'Alya Vol1' dizisinde şarkıcı Edis ile başrolü paylaşan Jandae Perçem, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Jandae Perçem, Edis'e övgüler yağdırdı
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Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jandae Perçem, sekiz bölümünden oluşan dizinin Türkiye'de çekimlerinin tamamlandığını ve New York'da çekimleri için Amerika'ya gideceğini açıkladı.

Rol arkadaşı Edis hakkında konuşan oyuncu, "Çok iyi ikili olduk. Enerjisine bayılıyorum. Muhteşem bir oyunculuk sergiledi" dedi.

Yoğun aksiyon sahneleriyle dikkat çeken 'Alya Vol1' dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Fatih Şenalp ve Alper Atak yer alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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