Jandae Perçem, Edis'e övgüler yağdırdı

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jandae Perçem, sekiz bölümünden oluşan dizinin Türkiye'de çekimlerinin tamamlandığını ve New York'da çekimleri için Amerika'ya gideceğini açıkladı.

Rol arkadaşı Edis hakkında konuşan oyuncu, "Çok iyi ikili olduk. Enerjisine bayılıyorum. Muhteşem bir oyunculuk sergiledi" dedi.

Yoğun aksiyon sahneleriyle dikkat çeken 'Alya Vol1' dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Fatih Şenalp ve Alper Atak yer alıyor.