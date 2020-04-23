‘KADINLAR SUSMASIN!’

Burcu Güneş, ‘Bir Kadın’ parçasının kapak çekimi için moda tasarımı okuyan bir kız öğrencinin iki ayrı renkte krapon kağıdıyla hazırladığı elbise giydi. Şarkıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde, sürdürülebilir bir hayat için çevre kirliliği ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan kıyafetlerle, Karaburun’da Burak Ertaş’ın objektifine poz verdi.

Hemcinslerinin susmaması gerektiğini anlatan eser için Güneş, “Özellikle de ülkemizde doğduğu günden beri sindirilmiş, bastırılmış ve kalıplara sokulmaya çalışılmış kadınlar, bizimdir. İşte tam da bu yüzden hangi işi yaparlarsa yapsınlar, ne olurlarsa olsunlar en mükemmeli yapıyorlar. Çünkü kadına güçlü olmayı öğretiyorlar bu ülkede. Susturulamaz, vazgeçmeye zorlanamaz ve namus sadece bizlerin olamaz” şeklinde konuştu.