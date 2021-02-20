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20.02.2021 - 21:12 |

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kahtalı Mıçe ne demek, gerçek adı nedir?

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kahtalı Mıçe ne demek, gerçek adı nedir? Kahtalı Mıçe bu akşam İBO Show'a konuk oluyor. İzleyiciler ise Kahtalı Mıçe hakkında bilgi almak istiyor. Peki Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında? Kahtalı Mıçe nereli? KAhtalı Mıçe'nin şarkılarını ve şiirlerini haberimize ekledik. Aynı zamanda Kahtalı Mçe'nin hayatına dair bilinenleri haberimizde derledik. İşte Kahtalı Mıçe'nin biyografisi...

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kahtalı Mıçe ne demek, gerçek adı nedir?
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20 Şubat 2021 Cumartesi akşam STAR TV'de yayınlanan İBO Show'a konuk olacak isimler arasında bulunan Kahtalı Mıçe izleyicileri meraklandırdı. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Kahtalı Mıçe kaç yaşında, nerelidir? İşte Kahtalı Mıçe'nin biyografisi haberimizde...

KAHTALI MIÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kahtalı Mıçe Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır.

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

KAHTALI MIÇE NEDİR, NE DEMEK?

Halk Müziğinde ülke çapında nam salmış bir sanatçı olan ve asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Mıçe kelimesi Mustafa'nın kısaltılmışı olarak bilinmektedir.

KAHTALI MIÇE ŞARKILARI

Kahtalı Mıçe
Malatya
Damımıza Kar Yağdı · 1999

O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018

Damımıza Kar Yağdı · 1999

La Ne Hoştu Eskiden
Yıllar Sensiz Geçiyor · 2016

Siz Gidin Biz Geloğ / Komşu Naile · 2008

Felek Sen Ne Feleksen
Bir Peru Gördüm / Edi Bese · 2013

Dağ Adamı
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018

Yarısını Bana Ver
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018

Kadir Ağa
Yıllar Sensiz Geçiyor · 2016

Eser Rüzgar Deli Deli
Zulme Karşıyım (Canlı Konser Kaydı) · 2014

Beni Kalbimden Vurdun
Buralısın Sevemem · 1993

Usta İle Çırak
Gurbet Kuşu · 1987

Ulan Yalan Dünya
Damımıza Kar Yağdı · 1999

Bende Derdin Hası Var
Düğünümüz Şenola - Mıçe Babo · 2006

Memi Alan
O Ney / Yarısını Bana Ver · 2018

Tık Dedi · 2003

Sitem
Nerdesin · 2016
Komşu Naile
Siz Gidin Biz Geloğ / Komşu Naile · 2008

Haberim Yok
Tık Dedi · 2003

Fatom
Acı Günlerim · 1989

Küt Diye
Kahtalı Mıçe'den Şiirler · 2018

Aney
Damımıza Kar Yağdı · 1999

Karagözlüm
Kahtalı Mıçe'den Şiirler · 2018
Meme Alan
Bir Peru Gördüm / Edi Bese · 2013

Eşarbını Yan Bağlama
Damımıza Kar Yağdı · 1999

Kula Kulluk Etme
Buralısın Sevemem · 1993

Tım Tım
Damımıza Kar Yağdı · 1999

İhtiyar Oldum
Acı Günlerim · 1989

Şiir
Tanımaz Olaydım / Son Günlerde · 2004

Hamal Kızı
Nerdesin · 2016

Gazel
Buralısın Sevemem · 1993

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