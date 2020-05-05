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05.05.2020 - 21:31 |

Kan Kardeşler filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kan Kardeşler ne zaman çekildi?

Merakla beklenen Kan Kardeşler filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2017 yılında gösterime giren Kan Kardeşler filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Kan Kardeşler filmi ile ilgili ayrıntılar...

Kan Kardeşler filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kan Kardeşler ne zaman çekildi?
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KAN KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tarık ve Vedat aynı evi paylaşıp aynı tostçu dükkanını çalıştıran iki eski arkadaştır. Vedat bencil, kendi menfaatinden gayrısını umursamayan, kısa yoldan köşe dönme hayalleri kuran biridir. Tarık ise daima kurallara uyan, iyi kalpli, cömert, yardımsever bir gençtir. İki arkadaş bir gece denizde boğulmakta olan bir adamı kurtarırlar. Adam oteller zinciri olan tanınmış iş adamı Ekrem'dir. Ekrem kendisini ölümden kurtaran bu iki genci bir hafta sonraki düğününe çağırır, nikah şahidi olmalarını ister. Vedat ve Tarık'ı da düğüne kadar otelinde ağırlamayı teklif eder. İki arkadaş otele yerleşirler. Ancak Vedat'ın gizli bir ajandası vardır. Vedat'ın başı mahallenin lokal mafyası Denyo Faruk'la beladadır. Faruk Vedat'ın Ekrem'in otelinde kalacağını öğrenince ona Ekrem'in sahip olduğu dillere destan Toros Elması'nı çalma görevi verir. Vedat elması getirirse Faruk Vedat'ın borcunu silecektir. Düğün hazırlıkları sürerken Vedat da Tarık'a hissettirmeden elması çalmanın yollarını aramaktadır. Denyo Faruk da mazbut görünen ama patlamaya hazır bir bomba olan kız kardeşi İffet'le otele müşteri olarak gelmiş ve Vedat'ı yakın markaja almıştır.

KAN KARDEŞLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ümit Erdim

Volkan Demirok

Şener Savaş

Bengi İdil Uras

Orçun İynemli

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