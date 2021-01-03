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03.01.2021 - 09:26 |

'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!

90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş, iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Soydaş’ın son hali merak konusu oldu.

'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!
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En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.

Karabiberim İlknur Soydaşın son hali olay oldu

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EMRAH'LA ROL ALDI
Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı.

Karabiberim İlknur Soydaşın son hali olay oldu

EKRANDAN UZAKLAŞTI
2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu.

Karabiberim İlknur Soydaşın son hali olay oldu

"SETLERE DÖNME KARARI ALDIM"
Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” dedi.

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İlknur Soydaş setlere dönme kararı aldı!

Karabiberim İlknur Soydaşın son hali olay oldu
Karabiberim İlknur Soydaşın son hali olay oldu

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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