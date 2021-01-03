'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!

En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.

EMRAH'LA ROL ALDI

Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı.

EKRANDAN UZAKLAŞTI

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu.

"SETLERE DÖNME KARARI ALDIM"

Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” dedi.