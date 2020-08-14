Karantinaya değer!

Ibiza’da kano yaparken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan yıldız Michelle Keegan, ülkesine döndüğünü ve

14 gün karantinada kalacağını belirterek, “Buna değer” notunu düştü. Hayranları, oyuncuya dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Michelle Keegan ile Mark Wright, 2015 yılında İngiltere'nin Suffolk kentinde evlendi. Mutlu evlilikleri 5 yıldır devam eden çift, aşklarını ilk günkü gibi yaşıyor.

'SENYORİTAM'

Mark Wright, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlayarak, "Mutlu yıllar benim ‘senyoritam’. Seninle kimse görmüyormuş gibi dans etmeyi, kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söylemeyi ve yarın yokmuş gibi parti yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını yazmıştı.

DÜĞÜN POZLARI OLAY OLMUŞTU

Paylaşıma beğeni ve yorum yağarken, en çok ilgi gören poz ise çiftin düğününde çekilen Wright’ın eşini, kollarının arasına alıp başının üstüne kaldırarak dans ettiği fotoğraf olmuştu.